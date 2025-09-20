Trabzonspor – Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN 🔴 | Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. İşte Trabzonspor – Gaziantep FK maçının saati, kanalı ve detayları.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Karşılaşma 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak.

Bordo-mavililer evinde galibiyet ararken, Gaziantep FK sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor Gaziantep FK
