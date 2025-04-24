Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak yarı final mücadelesiyle sürüyor. Bordo-mavili ekip, yarı finalde İzmir temsilcisi Göztepe’yi sahasında ağırlayacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle
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Geçtiğimiz günlerde oynanan diğer yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor’u eleyerek finale yükselmişti. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın galibi, finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.

Futbolseverler, Trabzonspor-Göztepe maçının yayın bilgilerini ve maç kadrosunu merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar:

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?
Yarı final mücadelesi, 24 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da başlayacak.

 Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, ATV'nin canlı yayını üzerinden maçı takip edebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

49 yıl aranın ardından Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Göztepe, sahadan galibiyetle ayrılarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Trabzonspor ise taraftarı önünde avantajı elde etmeyi hedefliyor.

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