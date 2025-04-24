Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak yarı final mücadelesiyle sürüyor. Bordo-mavili ekip, yarı finalde İzmir temsilcisi Göztepe’yi sahasında ağırlayacak.
Geçtiğimiz günlerde oynanan diğer yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor’u eleyerek finale yükselmişti. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın galibi, finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.
Futbolseverler, Trabzonspor-Göztepe maçının yayın bilgilerini ve maç kadrosunu merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar:
Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?
Yarı final mücadelesi, 24 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da başlayacak.
Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, ATV'nin canlı yayını üzerinden maçı takip edebilecek.
CANLI İZLE:
https://www.atv.com.tr/canli-yayin
49 yıl aranın ardından Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Göztepe, sahadan galibiyetle ayrılarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Trabzonspor ise taraftarı önünde avantajı elde etmeyi hedefliyor.