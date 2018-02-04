Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı belirtildi.



Maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Medical Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.