Trabzonspor hazırlık maçında berabere kaldı

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada 20. dakikada Yusuf Yazıcı ve 27. dakikada da Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavililer, bu üstünlüğünü koruyamadı.

41. dakikada Szalai, 45. dakikada Amiri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere kapatan Alman temsilcisi, 48. dakikada yine Szalai'nin attığı golle maçta 3-2 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, 85. dakikada Yusuf Sarı ile 3-3'lük beraberliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.



Maçtan notlar

Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi de karşılaşmada görev aldı.

Karşılaşmada Hüseyin Türkmen ile stoperde görev yapan Arjantinli oyuncu, ilk kez bir maçta bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor taraftarları Hoffenheim ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken yer bulamayan taraftarlar saha kenarlarından maçı izlemek zorunda kaldı.

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak sağ ayağında hissettiği ağrı nedeniyle Hoffenheim maçında riske edilmeyerek oynatılmadı.

Alman temsilcisi, bordo-mavili takımla oynadığı maç öncesi aynı sahada İtalya'nın Verona takımı ile başka bir kadroyla hazırlık maçı oynadı.



Ekuban, kampa katıldı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı.

Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle izin verilen Ekuban, öğle saatlerinde kampa geldi. Ganalı oyuncu kampta kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet etti.

