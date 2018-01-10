Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, idari menajer Muammer İyiterzi ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, idari menajer Muammer İyiterzi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. İyiterzi'ye kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, idari menajer Muammer İyiterzi ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, idari menajer Muammer İyiterzi ile yollarını ayırdığını duyurdu.