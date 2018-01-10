Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, idari menajer Muammer İyiterzi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, idari menajer Muammer İyiterzi ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, idari menajer Muammer İyiterzi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. İyiterzi'ye kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.