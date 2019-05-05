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Trabzonspor ile Kayserispor 44. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Kayserispor 44. randevuda

Geride kalan 43 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 76 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda ise 4-1'lik sonuçla elde etti.

Trabzonspor ve Kayserispor arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-0 kazanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #Kayserispor
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