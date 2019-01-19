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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.
İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #Medipol Başakşehir
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