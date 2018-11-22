banner999
Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ardından AKP'den ilk açıklama
Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ardından AKP'den ilk açıklama
Stokçular köşeye sıkıştı
Stokçular köşeye sıkıştı
Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan işbirliği
Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan işbirliği
AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama
AİHM'in Demirtaş kararına Ceyhan Mumcu'dan açıklama

Trabzonspor, karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda satışa sunulan biletlerin karaborsa olarak satılmasına yönelik hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Trabzonspor, karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda satışa sunulan biletlerin karaborsa olarak satılmasına yönelik hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla satışa sunanların tespiti için çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Mali Suçlarla Mücadele biriminin, kulübümüzün hukuk birimi ve Passolig ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satan kişilerin tespitine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında usulsüz yollardan haksız kazanç elde etme ve vergi kaçakçılığından da suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #bület #karaborsa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.