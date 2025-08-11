Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım | Süper Lig canlı skor

Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Maçın tüm gelişmeleri canlı olarak burada.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım | Süper Lig canlı skor
Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor karşılaşıyor. Maç saat 21.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi Özgür Yankaya olarak açıklandı. 

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Mendy, Nwakaeme, Olaigbe, Zubkov, Onuachu. 

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic. 

Trabzonspor, geçen sezonu 30 Mayıs’ta tamamlamıştı; 72 gün sonra lig maçına çıkıyor. Kocaelispor ise Süper Lig’e 16 yıl aradan sonra döndü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Dalgalar tehlike saçıyor: O şehirde 4 gün boyunca denize girilemeyecek!Dalgalar tehlike saçıyor: O şehirde 4 gün boyunca denize girilemeyecek!Yurt
Siz de yapıyor olabilirsiniz! Market sepetinizi dolduran ama cebinizi boşaltan 10 yanlışSiz de yapıyor olabilirsiniz! Market sepetinizi dolduran ama cebinizi boşaltan 10 yanlışMarket
Balıkesir’de iki işçinin öldüğü fabrika yangınında 1 kişi tutuklandıBalıkesir’de iki işçinin öldüğü fabrika yangınında 1 kişi tutuklandıGündem
Trabzonspor Kocaelispor canlı yayın
Günün Manşetleri
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji’den kırmızı alarm Meteoroloji’den kırmızı alarm
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek? Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek?