Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım | Süper Lig canlı skor

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor karşılaşıyor. Maç saat 21.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi Özgür Yankaya olarak açıklandı.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Mendy, Nwakaeme, Olaigbe, Zubkov, Onuachu.



Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

Trabzonspor, geçen sezonu 30 Mayıs’ta tamamlamıştı; 72 gün sonra lig maçına çıkıyor. Kocaelispor ise Süper Lig’e 16 yıl aradan sonra döndü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.