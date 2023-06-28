Trabzonspor Kourmpelis'i kadrosuna kattı! 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahaya yeni bir takviye yaptı.

Bordo-mavililer, serbest statüde yer alan Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'i transfer ettiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Hoş geldin Dimitrios Kourmpelis 💪 pic.twitter.com/8b6P2jlphp — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 27, 2023

Kourmpelis'e 2023-2024 futbol sezonu için 950 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacağını da bildirdi.