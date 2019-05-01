Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas'ın İstanbul'da vefat ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas'ın vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır."