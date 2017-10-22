Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından yağtığı durum değerlendirmesinde, "Yönetimler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspor'dur." ifadesine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de alınan başarısız sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.



Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün çok zor bir dönemden geçtiği, bu sürecin camiayı derinden üzdüğü belirtildi.



Geçen sezonun ilk yarısında yaşanan zorlu dönemin ardından ikinci devre geleceğe umutla bakmak adına işler yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu sezon başı ise yoğun çalışmalarla birlikte 2017-18 sezonuna daha umutla yürümek için gerekli takviyeleri yaparak takımımızı güçlendirdik. Hep birlikte başarmak, taraftarımızın yüzünü güldürmek için çok uğraştık ve yenilenmiş bir kadroyla heyecanlı bir şekilde lige başladık ancak ligin ilk sekiz haftasında İstanbul deplasmanında oynadığımız üç müsabakayı kazanmaya yakın olup, kaybetmememize rağmen diğer müsabakalarda beklenmedik yenilgilerle başarısız bir dönem geçirdik."



"Birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Açıklamada, başarısız dönemde teknik adam değişikliği yapıldığı ancak ilk maçın da talihsizlikler sonucu kaybedildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Değerli Trabzonsporlular, bu kırılgan süreçten kulübümüzü el birliği ile çıkarmak için birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Yönetimler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspor'dur. Kulübümüze maddi ve manevi elimizden gelen ne varsa hiçbir beklenti olmadan destek olmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu aşamada kulübün ve dolayısıyla camianın kaosa sürüklenmesine ön ayak olmak, sorumluluk almaktan kaçınmak hiçbir fayda sağlamaz."



Yenilgi sonrası "Şimdi tam zamanı." diyerek kulübün ortada bırakılamayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu anlamda istifa doğal bir haktır ancak istifaların yönetim kuruluna sunulmadan basına gönderilmesi, hem de tüm camia derin bir üzüntü içerisindeyken bu hareketin yapılmasının ne anlama geldiğinin takdirini siz değerli Trabzonsporlulara bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Kulüp açıklamasında, herkes gibi yönetimlerin de doğru ve yanlış kararlar alabileceğine vurgu yapılarak, bunun, mevcut yönetim için de geçerli olduğu belirtildi.