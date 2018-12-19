banner999
AKOM'dan yağış miktarı açıklaması
AKOM'dan yağış miktarı açıklaması
Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem
Dünya genelinde 53 gazeteci öldürüldü
Dünya genelinde 53 gazeteci öldürüldü
Asgari Ücret Komisyonunda gözler TÜİK'in rakamında
Asgari Ücret Komisyonunda gözler TÜİK'in rakamında

Trabzonspor Kulübünden Esteban açıklaması

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesini tek taraflı feshedip Trabzon'dan ayrılan Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado için hukuki girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Trabzonspor Kulübünden Esteban açıklaması

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesini tek taraflı feshedip Trabzon'dan ayrılan Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado için hukuki girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır ancak Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir. Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #Esteban Alvarado
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.