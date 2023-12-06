Trabzonspor, Kupada Çorum FK'yı Ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak. Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Trabzonspor, Kupada Çorum FK'yı Ağırlıyor! Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Kupada Çorum FK'yı Ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Kupayı 9 Kez Kazandı

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

Çorumspor'da ise sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ile Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo forma giyemeyecek.

Trabzonspor: Taha Tepe, Mehmet Can, Hüseyin Türkmen, Benkovic, Eren Elmalı, Kourbelis, Umut Güneş, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

Çorum FK: Hasan, Kerem, Ologo, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Ozan, Eren, Ahmet.

Trabzonspor'un Kupa Yolculuğu Başlıyor!Trabzonspor'un Kupa Yolculuğu Başlıyor!Spor
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