Trabzonspor kupaya veda etti

51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Kale sahasının içine düşen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

63. dakikada Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu soluna uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Zahid'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Diack'ın yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1.

79. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sowe, topu müsait durumdaki Diack'a çıkardı. Altıpasın içinde bomboş kalan Diack, müsait durumda topu auta gönderdi.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Atakan Çankaya'nın kendi yarı sahasından uzun oynadığı topu Chatzigiovanis kafasıyla arkasındaki Sowe'a gönderdi. Ceza sahasına giren ve topu iyi kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-1.

Rakibini 3-1 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale çıktı.