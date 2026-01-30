Trabzonspor–Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor–Antalyaspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, ligin kritik haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, karşılaşma öncesi yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadele, 30 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

MAÇI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşmayı canlı olarak izleyebilmek için beIN Sports aboneliği bulunması gerekiyor. Yayın, yalnızca resmi yayıncı üzerinden yapılacak.

