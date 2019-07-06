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Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nwakaeme ile sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir. Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31 Mayıs 2022 olmuştur. 2019-2020 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar her bir sezon için 1,5 milyon avro garanti ücret ödenecektir. 4 milyon avro olan serbest kalma tutarı 6 milyon avroya yükseltilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor
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