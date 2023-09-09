Trabzonspor, Onuachu'yu İstanbul'a getiriyor

Angers'in 6 numarası Batista Mendy'yi kadrosuna katan ve sonrasında çilek transferlerine yönelen Karadeniz Fırtınası, Arsenal ile yollarını ayıran Nicolas Pepe'yi de transfer ederek adeta gövde gösterisi yaptı.Şimdide sıra golcü transferi olan Onuachu'da...

Trabzonspor, Onuachu'yu İstanbul'a getiriyor
Trabzonspor, Onuachu'yu İstanbul'a getiriyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor santrafor olarak ise dünyaca ünlü bir isimle el sıkıştı. Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, yıldız golcüyü kiraladı.

TRABZONSPOR, ONUACHU'YU İSTANBUL'A GETİRİYOR

Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu bugün 21:20'de İstanbul'a gelecek.

Bu transfer için tıpkı Orsic'te olduğu gibi Göztepe'ye oyuncu verilmesi söz konusu. İzmir ekibine verilecek oyuncu konusunda belirsizlik var. Trabzonspor daha önce Orsic için Taha Altıkardeş'i vermişti.

Trabzonspor, Onuachu'yu İstanbul'a getiriyor - Resim : 1

Kerem Şen'in adı geçerken, oyuncu 1. Lig'e dönmek istemiyor. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.

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