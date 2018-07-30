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Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

Trabzonspor, kulübün 51’inci yıl kutlamaları kapsamında oynanan dostluk karşılaşmasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Pereira, 72'nci dakikada Amiri ve 89'uncu dakikada Muhammet kaydetti.

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

63'üncü dakikada orta sahadan Ibanez'in attığı pas sonucu ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın şutu defansa da çarparak ağlara gitti: 1-0.

72'nci dakikada sağ kanatta Pereira'nın ortasında Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

89'uncu dakikada ceza sahası dışında savunmadan topu kapan Muhammet Beşir'in yerden vuruşu ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma Trabzonspor’un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Trabzonspor #samsunspor
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