Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk anlaşması yaptı

Trabzonspor, 2025–2026 sezonu için forma şort arkası sponsorluğu konusunda Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin markası Sarıyer Kola ile anlaşma sağladı. Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan şirket ile yapılan iş birliğinin, kulübün yerli değerlerle kurduğu bağa vurgu yapan “Bizden Hikâyeler, Bizden Tatlar” mottosu kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, sözleşmenin 2025–2026 sezonu boyunca geçerli olacağı, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan kapsamlı bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.

İmza töreni Papara Park’ta gerçekleştirildi. Törende Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Saymanı Derviş Köz ve Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı’nın yanı sıra Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Genel Müdürü Osman Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.