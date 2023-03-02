Trabzonspor seçime gidiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor kongreye gidiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Trabzonspor seçime gidiyor

Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor kongreye gidiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Genel kurul toplantısının 18-19 Mart'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

# Trabzonspor
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