Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak 33 hafta sonra ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak üç maçlık seri hasretini sonlandırmak istiyor.



Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile sahasında 0-0 berabere kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını değerlendiremeyen bordo-mavililer, bu kez fırsatı değerlendirmek istiyor.



Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor.



En son geçen sezonun 12. ile 16. haftaları arasında 5 maç arda arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçını kazanması halinde 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.



Sağıroğlu: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"



Bordo-mavili takımın yöneticisi Ömer Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında Atiker Konyaspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleriyle moral bulduklarını ve çıkış yakaladıklarını ifade eden Sağıroğlu, şunları söyledi:

"Zor bir karşılaşma oynayacak olduğumuzu biliyoruz ancak Trabzonspor, her maçtan galibiyetle ayrılacak güçtedir. Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanıp Konyaspor'u mağlup ederek yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz."



Sağıroğlu, taraftarlardan stadı doldurmalarını isteyerek, "Fenerbahçe maçı öncesi biletler tükenmişti. Atiker Konyaspor maçına da taraftarlarımızın ilgi göstermesini istiyoruz. Taraftarlarımız takıma sahip çıkmaya devam etsin. Onlara her karşılaşmada olduğu bu maçta da ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.