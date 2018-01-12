ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Trabzonspor, Stevie Browning ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, ABD'li oyuncu Stevie Browning ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor, Stevie Browning ile yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyuncu Stevie Browning ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre alamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, bu da tarafımızdan uygun görülmüştür." denildi.

Açıklamada, kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Browning'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #basketbol #Stevie Browning #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #Trabzonspor
Önceki Haber
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sonraki Haber
Özel harekat polislerinin mezuniyet heyecanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.