Trabzonspor, ABD'li oyuncu Stevie Browning ile yollarını ayırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyuncu Stevie Browning ile yollarını ayırdı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre alamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, bu da tarafımızdan uygun görülmüştür." denildi.



Açıklamada, kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Browning'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.