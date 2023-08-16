Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ı açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son günler oldukça hareketli geçiyor.Son olarak Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı kadrosuna katan bordo mavililer şimdide Taxiarchis Fountas'ı açıkladı.

TRABZONSPOR TAXİARCHİS FOUNTAS'I AÇIKLADI!

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

27 yaşındaki Yunan oyuncu, son olarak DC United'da forma giymişti. 10 numara ve sol açık mevkilerinde oynayabilen Fountas, DC United ile çıktığı 38 maçta 18 gol attı.