Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti

Bordo-mavili ekibi çalıştıran Fatih Tekke, Ferencvaros ile oynanan maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında görevini bıraktığını duyurdu.

"SEBEBİ BEN VE EKİBİM"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik adam, alınan başarısız sonucun faturasını kendisine kesti. Yaşanan mağlubiyetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tekke, "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik!" dedi.

”BAZI MAÇLAR VARDIR, İNSANI ÇOK YARALAR”

Maçın gidişatına dair de konuşan Tekke şu ifadeleri kullandı: “Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok."