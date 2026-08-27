Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Bordo-mavili ekibi çalıştıran Fatih Tekke, Ferencvaros ile oynanan maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında görevini bıraktığını duyurdu.

"SEBEBİ BEN VE EKİBİM" 

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik adam, alınan başarısız sonucun faturasını kendisine kesti. Yaşanan mağlubiyetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tekke, "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik!" dedi.

”BAZI MAÇLAR VARDIR, İNSANI ÇOK YARALAR”

Maçın gidişatına dair de konuşan Tekke şu ifadeleri kullandı: “Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok."

Ankara'da hamam çalışanlarına demir çubuklu saldırı! 4 kişi yaralandıAnkara'da hamam çalışanlarına demir çubuklu saldırı! 4 kişi yaralandıYurt
5.0 büyüklüğünde deprem! Set gölünün taşma riski nedeniyle alarm verildi5.0 büyüklüğünde deprem! Set gölünün taşma riski nedeniyle alarm verildiDünya
Trabzonspor Fatih Tekke istifa
Günün Manşetleri
"Önümüzdeki 3 gün orman yangınları için riskli"
"Her yeni yatırım milli servetimizi büyütüyor"
İstanbul Park 2031'e kadar F1 takviminde
Tolga Akış gözaltına alındı
Kan donduran gizli tanık ifadesi!
İran'dan ABD'ye çok sert Çin mesajı!
14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
51 isim Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çok Okunanlar
7 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Sağanak Alarmı! Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Sağanak Alarmı!
14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı! 14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
İstanbul 28 Ağustos kesintisi programı İstanbul 28 Ağustos kesintisi programı
CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 11. bölüm CANLI İZLE: Muhtemel Aşk 11. bölüm