Trabzonspor değiştirilmesi düşünülen tüzük maddeleri için 30 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapmayı planlıyor.

Trabzonspor Kulübü, tüzük tadilatı gündemli olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, tüzük tadilatı gündemli olağanüstü genel kurulu 30 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.



Kurulacak komisyona katkı vermek isteyenler için kulübün internet sitesinde mevcut tüzüğün de yer aldığı yeni bir sayfa oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Bu sayfada tüzüğümüzü inceleyenler diledikleri takdirde görüş ve önerilerini bir haftalık süre içerisinde ekranın sağ tarafında yer alan panel üzerinden tarafımıza gönderebileceklerdir. Komisyonun şekillendireceği yeni tüzük taslağı 20 Haziran 2018'de resmi sitemizden yayınlanacaktır." denildi.



Açıklamada, mevcut tüzük ile görüş ve öneriler panelinin yer aldığı bağlantı adresinin "http://www.trabzonspor.org.tr/tuzuk" olduğu kaydedildi.