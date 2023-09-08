Trabzonspor tüzükte değişikliğe hazırlanıyor

Trabzonspor'da tüzük değişikliği ile birçok şey değişime gidiyor.

TRABZONSPOR TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİĞE HAZIRLANIYOR

Tüzükteki yer alan önemli değişikliklerden diğeri de, 49 yıllık geçmişe sahip Arşiv ve Müze Kurulu'nun kaldırılması oldu. 1973 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ziya Şakar'ın yaptığı Arşiv ve Müze Kurulu, 1984 yılında kaldırıldıktan sonra 2004 yılında tüzüğe eklenerek yeniden faaliyete geçmişti. Lağvedilecek olan Arşiv ve Müze Kurulu'nun mevcut yönetiminin görev süresi, kulübün 2024 yılında yapılacak Genel Kurulu ile birlikte sona erecek, müzecilik faaliyeti kanuna uyarlanarak profesyonel bir yapıya büründürülecek.

SUÇLARI OLANLAR ALINMAAYCAK

Üyelik şartlarının da değiştirildiği yeni tüzükte, Divan Kurulu için erkeklerde 25 yıl olarak belirlenen üyelik süresi kadınlarda 20 yıla düşürüldü. Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin oturma izni, ikamet belgesi ve kanunlarda yer alan diğer belgeleri sunmak koşuluyla kulübe üye olabileceği de tüzüğe eklendi. Taraftar ve genç üyelere yönelik maddeler ise tüzükten çıkarıldı.

Üyelik başvurusu reddinin sınırlarının netleştirildiği yeni tüzüğe göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla hapis cezası almış olma, anayasal düzene ve devletin güvenliğine yönelik suçlar, bahis ve şans oyunları, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, terör finansmanı, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, uyuşturucu maddeler ve cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlardan mahkum olanlar üyeliğe kabul edilmeyecek.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA DEĞİŞTİ

2018 yılında tüzüğe eklenen 'toplu üye başvurusu yapılamayacağı' maddesi ise yeni tüzükte korundu. Tüzüğe ayrıca, üye hakkında Genel Kurul'da alınacak kararlarda 'alt ve üst soydan kişilerin yer alamayacağı' maddesinin kapsamı genişletilerek başkan, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri de dahil edildi. Yeni tüzükte, 2 bin TL olan giriş ücreti 6 bin 6679 TL, 150 TL olan yıllık aidat 495 TL olarak belirlendi. Aidatlarını geciktiren üyelerin Yönetim Kurulu tarafından yapılan uzatma süresi de yeni tüzükte kaldırıldı. Ayrıca, aidatlarını yatırmayan üyelerin Genel Kurul'daki seçme ve seçilme hakları revize edilerek, aidatını ödemeyenlerin seçme hakkı mahrumiyeti sürerken seçilme hakkına sahip olabileceği maddesi eklendi.

Üyelikten çıkarma koşullarında Disiplin Kurulu tarafından verilecek kesin çıkarma cezalarında Yönetim Kurulu'nun onay, Genel Kurul'un da karar verici olduğu belirtildi. Disiplin Kurulu'nca verilen ve Genel Kurul'da kabul edilen kesin çıkarma kararıyla, üyelikten atılan ve itirazları reddedilen kişiler yeniden üyeliğe kabul edilmeyecek. Yine disiplin cezasıyla üyelikten atılanlara kulüp bünyesinde sürekli veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev verilmeyip iş akitleri feshedilecek. Kulübün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak belirlenirken, kulübün kurulları Divan Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu olarak yeniden şekillendi.