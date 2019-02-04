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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 5 Şubat 2019 Salı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek. Trabzonspor - Ümraniyespor maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 5 Şubat 2019 Salı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir sonuç almaya çalışacak.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın henüz hazır seviyeye gelmediği belirtildi.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor - Ümraniyespor maçı a2'den canlı yayınlanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Trabzonspor #Ümraniyespor
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