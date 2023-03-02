Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Ümraniyespor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor topladığı 15 puanla son sırada bulunuyor.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24. haftasındaki Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.