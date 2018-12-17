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Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasının üzüntüsü yerel gazetelere yansıdı

Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasının üzüntüsü, kentteki yerel gazetelerin sayfalarında yer aldı.

Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasının üzüntüsü yerel gazetelere yansıdı

Trabzon'daki yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasından duydukları üzüntüyü sayfalarına taşıdı.

Karadeniz Gazetesi'nin ilk sayfasında, "Yazık oldu, böyle bitmemeliydi." başlığı kullanıldı. Gazete, son sayfasında da maç sırasında verilen mücadelenin fotoğraflarını kullanarak, "Fırtına esti, Kartal engelledi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "Beşiktaş'ı değil heyecanı yenemedik." başlığıyla verilen haberde, Trabzonspor'un maçta, son dakikada beraberliği Beşiktaş'a verdiği yazıldı. Gazetenin son sayfasında ise "Yazık oldu... 90+6'da hüsran yaşadık. Zafer elimizden uçup gitti." ifadesi kullanıldı.

Taka Gazetesi'nin, "Kahreden sonuç!" başlıklı haberinde, karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin performansına vurgu yapılarak, "Çırak kaçtı, Usta kovaladı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi de ilk sayfasında, "Yazık oldu Trabzon'uma." başlığıyla çıkarken "Kartal bağıra bağıra elimizden kaçtı. Kaderin böylesine isyan ederiz." şeklindeki görüşler aktarıldı.

Kuzey Ekspres Gazetesi'nde ise, "Yazık oldu!." başlığının ardından, "Zafere uzatma molası." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon
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