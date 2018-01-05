Bordo-mavili ekibin akşam antrenmanı kıran kırana geçti

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını akşam gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



Bordo-mavili ekip, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.



Kıran kırana çift kale

İki gruba ayrılan bordo-mavili futbolcuların maçı, kıran kırana geçti.

Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi ile girdiği hava topu mücadelesinde belinin üzerine düştü. Onazi de Uğur Demirok'un sert müdahalesi ile acı içinde yerde kaldı. İki oyuncu da yapılan tedavinin ardından antrenmana devam etti.

Antrenmana izinli olan Volkan Şen'in yanı sıra Onazi ve Dame N'Doye'un dışındaki yabancı futbolcular katılmadı.



Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.