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Trabzonspor'un Antalya kampı sona erdi

Antalya kampını tamamlayan bordo-mavili ekip, Trabzon'a gitti

Trabzonspor'un Antalya kampı sona erdi

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Bordo-mavililer, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 Ocak'ta başladığı kampta, 10 gün boyunca ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kampın üçüncü gününde sakatlanan Burak Yılmaz, hazırlık döneminin büyük çoğunluğunu takımdan ayrı çalışarak geçirirken, son gün takımla çalışmaya katıldı.
Takım bulmaları için izin verilen Volkan Şen ve Theo Bongonda ise kampta yer almadı. Jose Sosa ve kaleci Esteban ise kampa izin verilen tarihten iki gün geç geldi.
Trabzonspor, kampta iki hazırlık maçı yaptı. Bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi ikinci hazırlık karşılaşmasında ise TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.
Bordo-mavili kafile bu sabah yaptığı antrenmanın ardından Antalya Havalimanı'ndan kalkan uçakla Trabzon'a gitti.
Trabzonspor, Atiker Konyaspor'la yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #kamp #futbol
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