banner1005
Rum Kesiminden tehdit
Rum Kesiminden tehdit
İzmir'de deprem oldu
İzmir'de deprem oldu
Akar ve komutanlar sınır hattında
Akar ve komutanlar sınır hattında
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı

Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki kaptanı Yusuf Yazıcı, 4 sezonda çıktığı 97 karşılaşmada 21 gol kaydederken, 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür ise 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırarak takıma önemli katkı sağladı.

Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı

Spor Toto Süper Lig'de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcıve Abdülkadir Ömür, forma giymeye başladıkları son yıllarda takıma önemli katkı sağladı.
Bordo-mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 4 sezonda çıktığı 97 resmi karşılaşmada 21 gol kaydederken, Abdülkadir Ömür ise 3 sezonda oynadığı 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
İki oyuncu, yaptıkları çok sayıda asistle toplam 65 gole katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı'nın performansı
Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti.
2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, bu sezon ise 31 maçta 3 gol attı.
Toplam 97 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 228 dakika forma giyerken, 21 kez gol bulmayı başardı.

Abdülkadir Ömür'ün performansı
Bordo-mavili takımın diğer başarılı genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2015-2016 sezonunda 2 maçta forma giymesine karşın skora katkı veremedi.
Abdülkadir, 2016-2017 sezonunda 5 maçta 1 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 maçta 4 gol buldu.
Toplam 68 karşılaşmaya çıkarak 4 bin 527 dakika görev alan Abdülkadir Ömür, 8 gol atarken, çok sayıda da asist yaptı.

Bu sezonki performansları
Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında 4-2 kaybedilen Medipol Başakşehir, 30. haftada 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe ve 31. haftadaki 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında birer gol atarak, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Abdülkadir Ömür ise ligin 17. haftasında 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında 2, 28. haftada 1-0 galip gelinen Bursaspor ve 31. haftada 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında da birer olmak üzere 4 gol kaydetti.
Bordo-mavililer, bu oyuncuların gol attığı 5 maçta 10 puan aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.