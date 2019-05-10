Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki kaptanı Yusuf Yazıcı, 4 sezonda çıktığı 97 karşılaşmada 21 gol kaydederken, 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür ise 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırarak takıma önemli katkı sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcıve Abdülkadir Ömür, forma giymeye başladıkları son yıllarda takıma önemli katkı sağladı.

Bordo-mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 4 sezonda çıktığı 97 resmi karşılaşmada 21 gol kaydederken, Abdülkadir Ömür ise 3 sezonda oynadığı 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki oyuncu, yaptıkları çok sayıda asistle toplam 65 gole katkı sağladı.



Yusuf Yazıcı'nın performansı

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti.

2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, bu sezon ise 31 maçta 3 gol attı.

Toplam 97 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 228 dakika forma giyerken, 21 kez gol bulmayı başardı.



Abdülkadir Ömür'ün performansı

Bordo-mavili takımın diğer başarılı genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2015-2016 sezonunda 2 maçta forma giymesine karşın skora katkı veremedi.

Abdülkadir, 2016-2017 sezonunda 5 maçta 1 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 maçta 4 gol buldu.

Toplam 68 karşılaşmaya çıkarak 4 bin 527 dakika görev alan Abdülkadir Ömür, 8 gol atarken, çok sayıda da asist yaptı.



Bu sezonki performansları

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında 4-2 kaybedilen Medipol Başakşehir, 30. haftada 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe ve 31. haftadaki 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında birer gol atarak, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Abdülkadir Ömür ise ligin 17. haftasında 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında 2, 28. haftada 1-0 galip gelinen Bursaspor ve 31. haftada 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında da birer olmak üzere 4 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, bu oyuncuların gol attığı 5 maçta 10 puan aldı.