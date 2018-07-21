Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.



Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Vahid Amiri kimdir?

1988'de İran'da dünyaya gelen Vahid Amiri, altyapıdan bu yana ülkesinde top koşturuyor. 30 yaşındaki oyuncu daha önce yurt dışında hiçbir kulüpte forma giymezken son birkaç sezondaki performansıyla kariyerinin yönünü değiştirmiş durumda.



İki yıl öncesine kadar İran'ın kalburüstü ve düşük bütçeli takımlarında forma giyen Vahid Amiri, Naft Novin Tehran'da oynamaya başladıktan sonra saha içindeki yaptıklarıyla kısa sürede ülke içinde ün kazandı. Sol kanatta görev yapabilen ve hücumda skora etkinliğinin yanında savunma özellikleriyle de ön plana çıkan Amiri, attığı gollerden çok asistleriyle konuşulan bir oyuncu.

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