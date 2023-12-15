Trabzonspor, Willyan Rocha İçin Girişimde Bulundu!
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'un Willyan Rocha'nın menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre Trabzonspor ocak ayında özellikle savunma hattına bir takviye yapmayı hedefliyor.
Karadeniz ekibi, Willyan Rocha'nın transferi için ilk adımını attı. Rusya’nın CSKA Moskova takımında oynayan Brezilyalı stoperin menajeriyle temasa geçildi.
28 yaşındaki savunmacının öncelikle şartlarını soran Trabzonspor, oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakması durumunda kulübü ile pazarlıklara başlayacak.