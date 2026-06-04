Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen genç futbolcu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına renklerine bağladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 1

Karadeniz temsilcisi, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Sidny Lopes Cabral için kulübü Benfica ile el sıkıştı.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 2

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle birlikte, futbolcunun maliyeti ve sözleşme detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 3

BONSERVİS BEDELİ ÜÇ TAKSİTTE ÖDENECEK

Trabzonspor'un KAP açıklamasına göre, Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferinin gerçekleşebilmesi amacıyla Benfica'ya 7 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 4

Kulüp, bu bonservis bedelini Portekiz ekibine üç taksit halinde yatıracak.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 5

Yapılan anlaşmada iki kulüp arasında sonraki satıştan pay maddesi de karara bağlandı. Buna göre bordo-mavili kulüp, futbolcunun gelecekte başka bir takıma transfer olması durumunda elde edilecek bonservis gelirinden, Benfica'ya ödenen veya ödenecek toplam tutarlar düştükten sonra kalan net miktarın yüzde 20'sini Portekiz temsilcisine verecek.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 6

Genç oyuncu ile imzalanan resmi sözleşmenin süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yapılan protokole göre Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor'dan her sezon için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret kazanacak.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 7

Transferin bir diğer ayrıntısı olan menajerlik hizmet bedeli de KAP bildiriminde yer aldı. Buna göre futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranındaki rakam, menajerlik hizmet bedeli olarak ayrıca ödenecek.

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Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı - Resim: 8

Yeni sezon planlamasında önemli bir adım atan Karadeniz ekibi, bu transferle kadrosunu güçlendirdi.

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Trabzonspor transfer Benfica