Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı
Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen genç futbolcu Sidny Lopes Cabral'ı 5 yıllığına renklerine bağladı.
Karadeniz temsilcisi, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Sidny Lopes Cabral için kulübü Benfica ile el sıkıştı.
Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle birlikte, futbolcunun maliyeti ve sözleşme detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
BONSERVİS BEDELİ ÜÇ TAKSİTTE ÖDENECEK
Trabzonspor'un KAP açıklamasına göre, Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferinin gerçekleşebilmesi amacıyla Benfica'ya 7 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.
Kulüp, bu bonservis bedelini Portekiz ekibine üç taksit halinde yatıracak.
Yapılan anlaşmada iki kulüp arasında sonraki satıştan pay maddesi de karara bağlandı. Buna göre bordo-mavili kulüp, futbolcunun gelecekte başka bir takıma transfer olması durumunda elde edilecek bonservis gelirinden, Benfica'ya ödenen veya ödenecek toplam tutarlar düştükten sonra kalan net miktarın yüzde 20'sini Portekiz temsilcisine verecek.
Genç oyuncu ile imzalanan resmi sözleşmenin süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yapılan protokole göre Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor'dan her sezon için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Transferin bir diğer ayrıntısı olan menajerlik hizmet bedeli de KAP bildiriminde yer aldı. Buna göre futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranındaki rakam, menajerlik hizmet bedeli olarak ayrıca ödenecek.
Yeni sezon planlamasında önemli bir adım atan Karadeniz ekibi, bu transferle kadrosunu güçlendirdi.