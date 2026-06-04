Trabzonspor yeni yıldızını açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Yapılan anlaşmada iki kulüp arasında sonraki satıştan pay maddesi de karara bağlandı. Buna göre bordo-mavili kulüp, futbolcunun gelecekte başka bir takıma transfer olması durumunda elde edilecek bonservis gelirinden, Benfica'ya ödenen veya ödenecek toplam tutarlar düştükten sonra kalan net miktarın yüzde 20'sini Portekiz temsilcisine verecek.