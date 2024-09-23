Trabzonspor yine berabere kaldı

Trabzonspor 120 günlük galibiyet hasretini dindiremedi... Gaziantep FK deplasmanından da beraberlikle ayrılan bordo mavililer ligde çıktığı 5 maçta da 1 puanla yetindi.

Mert Sagit Mert Sagit
Trabzonspor yine berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı... Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

5 MAÇTA DA BERABERE KALDI

Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaptı.

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Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaptı.

Trabzonspor
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