Trabzonspor yine berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı... Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

5 MAÇTA DA BERABERE KALDI

Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaptı.

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Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaptı.