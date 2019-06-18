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Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #Yusuf Sarı
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