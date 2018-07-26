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Trabzonspor’da ‘1 meşale de sen yak’ etkinliği

Trabzonspor Kulübü, 28 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da ‘Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak’ etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu.

Trabzonspor’da ‘1 meşale de sen yak’ etkinliği

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gurbetçi Gençler Taraftar Grubumuz, kulübümüzün kuruluş yıl dönümü kapsamında 28 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da ‘Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak’ etkinliği gerçekleştirecek. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu etkinliğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerimiz de katılacak. SütlüceNuriKilligil Parkı sahilindeki etkinlik saat 15.00’te başlayıp 23.00’e kadar devam edecek. TS Club standı ve TS Club Mobil Mağazasının hizmet vereceği etkinlikte Uğur Albayrak, Ali Bakanay, İlyas Furkan Derya, Halil Karabacak, Seyfettin Çakıral, Anıl ve Azam ile İslam Yıldız mini konserler verecek. Gecenin finalinde ise kemençe ve horon eşliğinde 10 bin meşale yakılacak.

Ayrıca etkinlik kapsamında 4 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı’nda oynayacağımız Cagliari maçı için bilet satışı yapılacak” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Trabzonspor
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