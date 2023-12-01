Trabzonspor'da Anthony Nwakeme Açıklaması!

Trabzonspor dergisine röportaj veren Hacıhaliloğlu, kulüpte iki dönemdir yöneticilik yapmanın gururunu yaşadığını, yönetimdeki arkadaşlarının her konuyu en ince ayrıntısına kadar araştırıp incelediklerini ifade etti.

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Birçoğunun mesaisinin büyük kısmını Trabzonspor'a harcadığını aktaran Hacıhaliloğlu, "Artık, asbaşkan olduğu dönemde perdenin önünde, arkasında maddi ve manevi anlamda kulübe büyük hizmetler veren ve bugün de aynı şevkle hiç durmadan çalışan Başkanımız Ertuğrul Doğan'la yolumuza edindiğimiz tecrübeler ile daha bir donanımlı olarak devam ediyoruz. Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli. Ertuğrul Doğan tam bir Trabzonspor aşığı." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıhaliloğlu, Doğan'ın büyük bir sorumluluk aldığını, bu tavrın da kendilerini ellerinden gelenin fazlasını yapmaya yönlendirdiğini vurguladı.

Trabzonspor'u güvenilir bir kulüp ve başarılı bir takım yapmak için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Hacıhaliloğlu, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin endişesi olmasın, başaracağız. Çalışkan ve uyumlu bir ekibe sahip olduğumuz için umut doluyuz. Yeni ve verimli projelerle kulübün önünü açmaya, yolunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için net ve kararlı adımlar atıyoruz. Onun için 'Trabzonspor sevdalılarının içi rahat olsun' diyorum. Herkes şunu bilsin, şuna inansın Trabzonspor her daim güçlüdür. Bu güçten aldığımız güvenle diyoruz ki Trabzonspor saha içinde başarılı bir takım, saha dışında güçlü bir kulüp olacak ve herkese örnek gösterilecek."

"Taraftarımıza Çok İhtiyacımız Var"

Hacıhaliloğlu, amaçlarının gelir getirici projeleri artırmak, parayı doğru yönetmek ve altyapıyı ülkenin en başarılı akademisi haline getirmek olduğunu sıralayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bakın İstanbul takımlarının maçlarına, stada gelenlerin yüzde 80'i takımının lisanslı ürünüyle tribünleri dolduruyor. Hem de fiyatları bizimkinin birkaç kat üstünde olmasına rağmen. Loca almak için fiyatı yükseltenler, araya torpil koyanlar var. Onun için Trabzonspor sevdalılarından da lisanslı ürünleri alması, takımını tribünden desteklemesi, her koşulda sevdasının yanında olması, arkasında durması, destek olması gerekir. Başarının bir yolu var, o da bir ve birlikte olmak. Bunu başarırsak hedefe varmamız daha kolaylaşır, Trabzonspor'un önünde de geçmişte olduğu gibi kimse duramaz."

Hacıhaliloğlu, Trabzonspor ve ailesiyle ilgili yaşadığı bir anıyı da şöyle paylaştı:

"Kızım, şampiyonluğumuzda payı büyük olan Nwakaeme'nin takımdan ayrıldığını duyunca yanıma geldi ve 'Baba, Nwakaeme'nin gitmesine izin vermeyin' diye adeta yalvardı. Ben ne kadar durumu anlatmaya çalıştım ise anlamak istemedi, dinlemek de. Hatta uzun bir süre de benimle küs gitti. Sonra sakinleşince gerçekleri öğrenip boynuma sarılarak bana hak verdi."