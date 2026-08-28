Trabzonspor'da Fatih Tekke depremi bitti! Yönetimden resmi istifa açıklaması

Trabzonspor Yönetim Kurulu, tecrübeli teknik adamın istifa talebini reddederek görevine devam edeceğini ve ligdeki Amedspor maçında kulübede olacağını duyurdu.

"DUYGUSAL YOĞUNLUKLA ALINAN KARAR KABUL EDİLMEDİ"

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan resmi kamuoyu duyurusunda, ayrılık kararının maç sonu atmosferinde ve anlık duygusal yoğunlukla verildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."