Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Süper Lig'de son olarak Amedspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Tekke, maç sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok."