Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
Trabzonspor'da kötü sonuçların ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi.
Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi.
Avrupa maçının ardından istifasını sunan ancak yönetim tarafından bu talebi kabul edilmeyen Tekke, son yenilginin ardından ayrılma isteğini bir kez daha yönetime iletti. Bu sefer yönetim, Tekke'nin ayrılık talebini kabul etti.
A Spor'un aktardığı bilgilere göre, yönetim bu kez Tekke'nin talebine olumlu yanıt verdi.
Ayrılığın ardından kulübün konuya ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.
Süper Lig'de son olarak Amedspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Tekke, maç sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok."