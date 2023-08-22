Trabzonspor'da hedef Nsame

İsviçre'de 6 kez krallık apoletini takan 30 yaşındaki Kamerunlu santrfora, Young Boys 3,5 milyon euro fiyat biçerken Trabzonspor bonservis bedelini indirmeye çalışıyor.Görüşmeler sürüyor.İşte detaylar...

Trabzonspor'da hedef Nsame
Trabzonspor'da hedef Nsame
Editör: Nihat Çarboğa
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Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, uzun zamandır haber beklenen Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic dışında forvet hattına bir takviye daha yapmaya karar verdi.

TRABZONSPOR'DA HEDEF NSAME

Trabzonspor'da hedef Nsame - Resim : 1

Bordo-mavililerin Young Boys'ta oynayan Jean- Pierre Nsame için bir süredir görüşme halinde olduğu kaydedildi. İsviçre'de 6 defa gol krallığı apoleti takan Kamerunlu futbolcu konusunda nabız yoklanırken, Young Boys kulübünün 30 yaşındaki tecrübeli forvet için 3,5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Trabzonspor'un bu rakamlara henüz çıkmadığı ancak teknik ekibin onay verdiği oyuncu için temasların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Nsame, geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 42 maçta 30 gole imzasını atarken 4 de asist gerçekleştirdi.

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