Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, uzun zamandır haber beklenen Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic dışında forvet hattına bir takviye daha yapmaya karar verdi.

TRABZONSPOR'DA HEDEF NSAME

Bordo-mavililerin Young Boys'ta oynayan Jean- Pierre Nsame için bir süredir görüşme halinde olduğu kaydedildi. İsviçre'de 6 defa gol krallığı apoleti takan Kamerunlu futbolcu konusunda nabız yoklanırken, Young Boys kulübünün 30 yaşındaki tecrübeli forvet için 3,5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Trabzonspor'un bu rakamlara henüz çıkmadığı ancak teknik ekibin onay verdiği oyuncu için temasların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Nsame, geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 42 maçta 30 gole imzasını atarken 4 de asist gerçekleştirdi.