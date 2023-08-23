Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Gomez'in 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan anlaşma gereği, Gomez'in aynı futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişlerinin Cadiz tarafından ödeneceği aktarıldı.