Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu

Trabzonspor, Maxi Gomez'in kiralık olarak transferi için Cadiz ile anlaştı.Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu.İşte transferin maliyeti ve detayları...

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu
Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu
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Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Gomez'in 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Cadiz'e transfer oldu - Resim : 1

Açıklamada, yapılan anlaşma gereği, Gomez'in aynı futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişlerinin Cadiz tarafından ödeneceği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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