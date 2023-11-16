Trabzonspor'da Mislav Orsic Geri Sayımda!

Trabzonspor'da sezon başı sakatlanan Mislav Orsic 'in tedavisine devam ediliyor. Oyuncunun ilerleyen zamanlarda takıma katılmasıyla birlikte lisansı aktifleştirilecek.

Trabzonspor'da Mislav Orsic Geri Sayımda!
Trabzonspor'da Mislav Orsic Geri Sayımda!
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Trabzonspor'un sezon başı kampında çapraz bağları kopan yeni transfer Mislav Orsic, rehabilitasyon sürecine devam ediyor.

Trabzonspor'da Mislav Orsic Geri Sayımda!

Beklenenden hızlı şekilde toparlanmaya başlayan Hırvat yıldız, Aralık ayında Trabzon'da olacak ve detaylı testlerin ardından sahalara dönüş tarihi netleşecek.

Sezonun ikinci yarısında formasını kavuşması beklenen Orsic'in, yabancı kontenjanı nedeniyle dondurulan lisansı da aktifleştirilecek.

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