Trabzonspor'da Siopis ile yollar ayrıldı! Sözleşme feshedildi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gelecek oyuncuların yanında gidecek oyuncularda bir hayli önem taşıyor.Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde Siopis ile yollar ayrıldı.İşte detaylar...

Trabzonspor'da Siopis ile yollar ayrıldı! Sözleşme feshedildi
Trabzonspor'da Siopis ile yollar ayrıldı
Editör: Nihat Çarboğa

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gelecek oyuncuların yanında gidecek oyuncularda bir hayli önem taşıyor.Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde Siopis ile yollar ayrıldı.

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                                    TRABZONSPOR'DA SİOPİS İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

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Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

# Trabzonspor
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