Trabzonspor'da Siopis ile yollar ayrıldı! Sözleşme feshedildi
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gelecek oyuncuların yanında gidecek oyuncularda bir hayli önem taşıyor.Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde Siopis ile yollar ayrıldı.İşte detaylar...
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gelecek oyuncuların yanında gidecek oyuncularda bir hayli önem taşıyor.Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde Siopis ile yollar ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA SİOPİS İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.
Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.
Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.
Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."