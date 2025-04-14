Trabzonspor’dan anlamlı vefa: Mattia Ahmet’in adı tribünde yaşayacak

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park’ta yaşatılacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trabzonspor’dan anlamlı vefa: Mattia Ahmet’in adı tribünde yaşayacak
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Kulüpten yapılan açıklamada, genç yaşta yaşamını yitiren Mattia Ahmet’in anısının yaşatılması amacıyla Papara Park’ta bulunan Fırtına Tribünü’nün adının “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirileceği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, ‘Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü’ olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız.
Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır.
Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir.
Trabzonspor olarak gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak.”

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, geçtiğimiz ay Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayısı Tahsin Semizoğlu ile bir araya gelmişti.

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