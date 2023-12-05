Trabzonspor'dan Anthony Nwakeme Kararı!

Nijeryalı oyuncu için devre arasında bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo-mavili yönetim sezon sonunu bekleyecek.

Trabzonspor'dan Anthony Nwakeme Kararı!
Trabzonspor'dan Anthony Nwakeme Kararı!

İki sezon önce Trabzonspor ile kontratı biten ve yeni sözleşme tekliflerinde anlaşma sağlayamayan Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha ekibine imza atmıştı.

Trabzonspor'dan Anthony Nwakeme Kararı!

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor ile bağlarını hiç kopartmayan oyuncu için yönetim, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden işi bitirmek istiyor.

Futbolcunun devre arasında gelebilmesi için bonservisini kendisi alması gerekecek. Aksi halde ise 34 yaşındaki sol kanat sezon sonunu bekleyecek.

Trabzonspor yönetimi de oyuncunun bedelsiz dönmesi konusunda fikir birliğine vardı. 6 aylık sözleşmesi kalan Nwakaeme, kulübünde 3.3 milyon euro maaş alıyor.

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