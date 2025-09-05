Trabzonspor'dan Avrupa'yı sarsan transfer! Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllık anlaşma!

Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trabzonspor’a imzayı attı. Transferin detayları ve mali tablosu dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzonspor'dan Avrupa'yı sarsan transfer! Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllık anlaşma!
Yayınlanma:

Trabzonspor, transfer dönemine damga vuracak bir hamle yaparak Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile opsiyon hakkı bordo-mavili kulüpte olmak üzere 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi resmi olarak duyururken sözleşme detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.

BOUCHOUARI’YE HER SEZON 1 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Yapılan sözleşmeye göre, Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’ye her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Sözleşmedeki opsiyonun kullanılması durumunda, oyuncunun son sezon ücreti ise 1 milyon 200 bin Euro olacak.

Yapılan sözleşmeye göre, Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’ye her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Sözleşmedeki opsiyonun kullanılması durumunda, oyuncunun son sezon ücreti ise 1 milyon 200 bin Euro olacak.

SAINT ETIENNE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavili ekip, Bouchouari’nin transferi için oyuncunun kulübü Fransa temsilcisi AS Saint Etienne ile de anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Trabzonspor, Fransız kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro’yu üç taksit halinde ödeyecek.

Transferin bir diğer dikkat çeken maddesi ise olası bir ikinci satış durumuna ilişkin oldu. Sözleşmeye göre, Bouchouari’nin başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek bedelin yüzde 15’i AS Saint Etienne’e verilecek.

Tekme tokatlar havada uçuştu: Omuz atma kavgasında iki aile gözaltındaTekme tokatlar havada uçuştu: Omuz atma kavgasında iki aile gözaltındaYurt
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay beraat kararını bozduGazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay beraat kararını bozduGündem
Trabzonspor transfer
Günün Manşetleri
Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama
“Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”
“Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!