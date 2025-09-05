Trabzonspor'dan Avrupa'yı sarsan transfer! Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllık anlaşma!

Trabzonspor, transfer dönemine damga vuracak bir hamle yaparak Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile opsiyon hakkı bordo-mavili kulüpte olmak üzere 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi resmi olarak duyururken sözleşme detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.

BOUCHOUARI’YE HER SEZON 1 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Yapılan sözleşmeye göre, Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’ye her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Sözleşmedeki opsiyonun kullanılması durumunda, oyuncunun son sezon ücreti ise 1 milyon 200 bin Euro olacak.

SAINT ETIENNE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavili ekip, Bouchouari’nin transferi için oyuncunun kulübü Fransa temsilcisi AS Saint Etienne ile de anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Trabzonspor, Fransız kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro’yu üç taksit halinde ödeyecek.

Transferin bir diğer dikkat çeken maddesi ise olası bir ikinci satış durumuna ilişkin oldu. Sözleşmeye göre, Bouchouari’nin başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek bedelin yüzde 15’i AS Saint Etienne’e verilecek.