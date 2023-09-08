Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!

Trabzonspor'da transfer döneminin sonuna girilirken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZONSPOR'DAN EMMANUEL DENNİS HAMLESİ!

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'in Al-Tai'ye transferi son anda iptal oldu.

Devreye giren Trabzonspor, transferi bitirme aşamasına getirdi. 1 sene kiralık olarak Emmanuel Dennis Trabzonspor forması giymeye çok yakın...

Ayrıca Karadeniz Fırtınası bu transfer için yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

İSTATİSTİKLERİ

2022 yılında Watford'tan Nottingham Forest'a 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 kez de Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Premier Lig'de 52 maçta 12 gol attı.