Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!

Yaz transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala kulüplerin son takviyeleri yaptığı bu dönemde Trabzonspor'dada oldukça hareketli günler geçiyor.Son olarak Nicolas Pepe gibi bir yıldızı kadrosuna katan Trabzonspor şimdide Emmanuel Dennis'i gündemine adı.Transfere deair detaylar haberimizde...

Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!
Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor'da transfer döneminin sonuna girilirken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZONSPOR'DAN EMMANUEL DENNİS HAMLESİ!

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'in Al-Tai'ye transferi son anda iptal oldu.

Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi! - Resim : 1

Devreye giren Trabzonspor, transferi bitirme aşamasına getirdi. 1 sene kiralık olarak Emmanuel Dennis Trabzonspor forması giymeye çok yakın...

Ayrıca Karadeniz Fırtınası bu transfer için yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

İSTATİSTİKLERİ

2022 yılında Watford'tan Nottingham Forest'a 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 kez de Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Premier Lig'de 52 maçta 12 gol attı.

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